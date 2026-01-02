Personlig assistent sökes till man på Ersboda
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2026-01-02
Assistera Skandinavien AB är ett familjärt assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt LSS. Vi värnar om både brukare, anhöriga och assistenter och arbetar för att alla ska känna trygghet, delaktighet och trivsel i verksamheten. Som en del av Assistera blir du en viktig medlem i ett engagerat team där omtanke, kvalitet och respekt alltid står i fokus.Om tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter till en man i 60-årsåldern som bor på Ersboda i Umeå. Han har både kognitiva svårigheter och fysiska begränsningar, och behöver stöd i vardagen med olika moment. Han tycker om att lyssna på musik, titta på film och spela datorspel, och uppskattar när assistenter visar intresse och engagemang för hans fritidsintressen.
Tjänsten är en timanställning vid behov, vilket passar dig som söker ett extrajobb utan fast rad. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kvälls- och nattpass (sovande jour) beroende på behov. Det är ett krav att du kan arbeta journätter.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel och empatisk, och som trivs med att arbeta nära människor. Du har förmågan att skapa trygghet och förtroende i mötet med andra, och sätter alltid brukarens behov i centrum.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, men det är inget krav. Delegering krävs - om du saknar det kommer du att få genomföra delegeringsutbildning i samband med anställning. Du behöver också kunna prata och förstå svenska väl, då kommunikationen är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Du ska kunna arbeta sovande journätter
Delegering krävs (utbildning ges vid behov)
Du ska kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige
Du behöver ha mobilt BankID för att signera anställningsavtal och tidrapporterÖvrig information
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Emil Fjällner emil@assisteraab.se 0705447050 Jobbnummer
9668146