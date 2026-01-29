Personlig assistent sökes till man nära Gullmarsplan - schemaanställning 35
2026-01-29
Jag är en man på 43 år som inom kort flyttar till Stockholm och kommer att bo i närheten av Gullmarsplan. Jag har ett stort intresse för snickeri, båtar, cykling och bad, och jag uppskattar även utflykter - exempelvis en tur till Gröna Lund.
Jag har cerebral pares, epilepsi och en kognitiv nedsättning. För att vardagen ska fungera bra behöver jag en tydlig, lugn och pedagogisk struktur. Min dagsform kan variera och periodvis påverkas av epilepsin; då behöver jag ett anpassat tempo samt extra lugn och trygghet.
Arbetet är omväxlande och innehåller både mer fysiskt aktiva moment och lugnare aktiviteter. Det är viktigt att du har förståelse för tydliggörande pedagogik och känner dig trygg med handhavande vid epilepsi.I min assistans är det varierade arbetstider, dag, kväll, natt och helger.
Vem söker jag?
Jag söker dig som:
• har ett genuint intresse för att arbeta med människor
• är ansvarstagande, trygg och stabil
• kan arbeta självständigt utifrån rutiner och instruktioner
• samtidigt har god förmåga att samarbeta med övriga assistenter och familjemedlemmar
Krav och meriter
• Du får gärna vara man.
• Det är meriterande om du har arbetat som personlig assistent eller i liknande roll.
• Jag önskar att du inte röker.
• Körkort är meriterande.
• Du behöver vara flytande i svenska, både i tal och skrift.
• Det är meriterande om du kan hjälpa till med lättare matlagning.
Introduktion och stöd
Du får kontinuerlig utbildning och handledning. Syftet är att skapa trygghet för både dig som personlig assistent och mig.
Anställningsvillkor
• Tjänst: Schemaanställning ca. 35-37 timmar/veckan.
• Tillträde: enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar intressanta kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av processen genomför vi alltid bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
