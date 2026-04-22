Personlig assistent sökes till man med humor i Hagfors kommun - timvikariat
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hagfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hagfors
2026-04-22
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Hagfors
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Forshaga
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en 66-årig rullstolsburen man boende i en villa en bit utanför Hagfors. Han tycker om att följa nyheterna och diskutera det som händer i världen och samhället. Han har även ett stort musikintresse som han gärna delar med sig av. Utöver detta tycker han om att meka i sin verkstad och dessutom är hans katt väldigt, väldigt viktig och skall skämmas bort!
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du:
har körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
har goda kunskaper i svenska
är rökfri under arbetstid
tål pälsdjur, katt finns i hemmet
För tjänsten är det meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dag- och kvällstid. Arbetspassen är i regel förlagda kl. 08:00-22:30.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Mathilda Zakrissonmathilda.zakrisson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivare Humana AB
https://jobb.humana.se
683 31 (visa karta
)
HAGFORS
Humana Jobbnummer
9870242