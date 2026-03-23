Personlig assistent sökes till man i Västra Göteborg, 70-80%
2026-03-23
Jag är en aktiv 48-årig man som har personlig assistans dygnet runt, varav fem timmar väntetid/ jour på natten.
Jag söker nu fler personliga assistenter som kan komplettera mitt nuvarande supergäng.
Jag har CP (cerebral pares) och är rullstolsburen samt har diabetes typ 1 och behöver därför hjälp med förflyttningar, på- och avklädning, hygien, måltider, medicinering, diabeteskontroll och samtliga hushållsbestyr. Jag är allergisk mot bl, a tobaksrök och särskilt katt.
Min kommunikation sker med hjälp av Bliss symbolspråk och jag använder peklampa och blisstavla samt anpassad dator.
Dagarna är fyllda av aktiviteter både hemma och borta så det är bra om du ogillar att sitta still. Jag deltar i olika kurser på Studium och jobbar/tränar på min dagliga verksamhet på vardagarna. På fritiden gillar jag att göra utflykter, lyssna på musik, spela boccia och annat som förgyller tillvaron samt sköter om mitt hem då jag gillar ordning och reda!
Tjänsten omfattar 70-80% (motsvarar 120-138 timmar/månad exklusive väntetid/jour). Arbetstiderna är 08.00/09.00-16.30/17.00 och 16.00/17.00-10.00 (inklusive fem timmars väntetid/jour). Arbetet inbegriper både vardagar och helger.
Jag söker dig som är empatisk, noggrann, ansvarstagande och bra på att ta initiativ.
Det är viktigt att du har mångårig erfarenhet av personlig assistans hos personer med rörelsehinder och har god kännedom om hjälpmedel som tak/golvlyftar, permobil och manuell rullstol. Det är också viktigt att du talar och skriver god svenska. Dels för att jag ska ha lätt för att förstå dig, dels för att du ska tolka vad jag "säger" på bliss och kunna föra min talan samt att det ibland är rätt omfattande information som ska läsas igenom av dig och även besvaras skriftligt. Du ska också ha god datorvana då jag hämtar info på nätet, skriver och tar emot e-post samt ser på film i min laptop.
Jobbet är omväxlande och du får tillgång till:
- GILs utbildningar bl a i HLR, assistans, m m.
- Friskvårdsbidrag och aktiviteter via GIL där du möter andra assistenter.
- Givetvis lagstadgad semester och ersättning för jour och OB.
- Du får också god utbildning under bredvidgången hos mig som är på cirka 120-130 timmar fördelade på 4-5 veckor mot överenskommen timlön.
- Du får också utbildning under 10 timmar (2 x 5 timmar) i näringslära och diabetes av licensierad kostrådgivare.
Vi arbetar med löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV. Begär utdrag ur polisens belastningsregister om du kallas till intervju och lämna kuvertet oöppnat till mig. Referenser kan lämnas vid eventuell intervju.
Nyfiken på GIL - läs mer på gil.se
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/82".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489
