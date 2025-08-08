Personlig assistent sökes till man i Västra frölunda
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgshuset I Stockholm AB i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Borås
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till en man i 40-års åldern som bor i ett hus med sina föräldrar i Västra frölunda.
Mannen har en intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi och ryggmärgsbråck. Han kommunicerar genom ljud och kroppsspråk.
Tjänsten är på ca 80% och förlagd främst under dagtid på vardagar.
Du kommer hjälpa och stötta mannen i hans vardag och arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med personlig hygien, måltider och aktiviteter.
Vem söker vi?
Du är lugn och stabil.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du är strukturerad och ordningsam
Ett önskemål är att du är utbildad undersköterska eller tidigare har arbetat som personlig assistent eller inom vårdyrket.
Viktiga egenskaper hos dig är att du är tålmodig och noggrann i ditt arbete men även pålitlig och flexibel. Du är lyhörd och ger det där lilla extra. Du har förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och tar ditt arbete som personlig assistent på största allvar. Du har ett stort engagemang och fokus då ditt arbete är viktigt. Du är rökfri. Vi lägger stor vikt vid personkemi!
På kundens begäran ser vi kvinnliga sökanden.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267) Jobbnummer
9451112