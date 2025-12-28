Personlig assistent sökes till man i Trelleborg vid behov

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg
2025-12-28


Vi söker en trygg, ansvarstagande och erfaren personlig assistent till en man på 57 år boende i Trelleborg. Tjänsten är flexibel men innefattar framför allt helg- och dygnspass.

Om brukaren:

Uppdragsgivaren är en 57-årig man med mekanisk hjärtpump. Han tar sig fram med rullator inomhus och använder rullstol med elmotor vid förflyttning utomhus. Det förekommer täta läkarbesök, så du bör vara strukturerad och bekväm med att följa med på dessa. Intressena inkluderar bland annat fotboll och hockey, så delar du detta är det ett extra plus, men inget krav.

Vi söker dig som:

Talar och skriver flytande svenska

Har erfarenhet från vård- och omsorgsyrken

Har giltig medicin delegering (eller haft tidigare)

Är ansvarstagande, punktlig och flexibel

Har möjlighet att arbeta helger samt dygnspass

Är över 30 år (önskvärt, men inget krav)

Man eller kvinna - kön är inte avgörande

Övrig information:

Körkort krävs ej

Goda bussförbindelser till och från bostaden

Tjänsten tillsätts löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
Hassan@saandassistans.se
0101550300

Jobbnummer
9664118

