Personlig assistent sökes till man i Trelleborg vid behov
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg
2025-12-28
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Trelleborg
, Vellinge
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg, ansvarstagande och erfaren personlig assistent till en man på 57 år boende i Trelleborg. Tjänsten är flexibel men innefattar framför allt helg- och dygnspass.
Om brukaren:
Uppdragsgivaren är en 57-årig man med mekanisk hjärtpump. Han tar sig fram med rullator inomhus och använder rullstol med elmotor vid förflyttning utomhus. Det förekommer täta läkarbesök, så du bör vara strukturerad och bekväm med att följa med på dessa. Intressena inkluderar bland annat fotboll och hockey, så delar du detta är det ett extra plus, men inget krav.
Vi söker dig som:
Talar och skriver flytande svenska
Har erfarenhet från vård- och omsorgsyrken
Har giltig medicin delegering (eller haft tidigare)
Är ansvarstagande, punktlig och flexibel
Har möjlighet att arbeta helger samt dygnspass
Är över 30 år (önskvärt, men inget krav)
Man eller kvinna - kön är inte avgörande
Övrig information:
Körkort krävs ej
Goda bussförbindelser till och från bostaden
Tjänsten tillsätts löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9664118