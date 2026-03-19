Personlig Assistent sökes till man i Sollentuna, extra och/eller sommarjobb
2026-03-19
Hejsan!
Jag är en snäll och glad man som söker Personlig Assistent som kan arbeta extra hos mig och i sommar!
Jag har haft en stroke men kan kommunicera obehindrat, vilket kommer att underlätta ditt arbete. Du är mina armar och ben i de lägen jag behöver det. I jobbet ingår givetvis en del intimhygien, liksom hushållssysslor såsom städning och matlagning. När det gäller mig och mina behov talar jag om när du behövs. Men när det gäller hushållssysslor och dylikt uppskattar jag verkligen att du har ett sinne för att hålla det rent och snyggt. Arbetsplatsen är mitt hem men också eran arbetsmiljö.
Hos mig får du en lugn och trevlig arbetsplats i ett behagligt arbetsklimat med härliga och roliga kollegor.
Mina intressen är sport, främst fotboll och ishockey.
Du som söker:
Jag söker dig som är lugn, lojal och är flexibel. Du skall förstå och prata det svenska språket obehindrat för att vi ska kunna kommunicera.
Du bör vara en man 35 till 50 år och liksom jag uppskatta god mat, musik, film och sport.
Om du tycker att beskrivningen på den jag eftersöker stämmer överens med dina egenskaper. Ja, då är du varmt välkommen att söka arbete hos mig!
Arbetstider:
Jobbet är förlagt till både dag och kväll/natt (24 tim pass) och i natten ingår väntetid där det utgår en lägre ersättning de timmarna, men i gengäld kan du också vila dig när jag inte är i behov av din hjälp.
Tjänsten: Timanställning
Schema: kl 07:30-07:30 (sovande jour), möjlighet till extra pass finns.
Du blir anställd av God Assistans som tillämpar individuell lönesättning och är kollektivt anslutna.
Hoppas att vi hörs och ses!
För mer information om tjänsten:Camilla.lindh@godassistans.se
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.nu Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9806668