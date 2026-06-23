Personlig assistent sökes till man i Norsborg (vaken natt)
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-06-23
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Vi söker personliga assistenter till en man i 40-års åldern som bor i ett hus i Slagsta med sin familj.
Mannen har dubbelassistans 24 timmar om dygnet och helgtjänstgöring ingår således.
Du kommer hjälpa och stötta mannen i hans vardag och arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med personlig hygien, måltider och aktiviteter.
Vem söker vi?
Du är lugn och stabil.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du är strukturerad och ordningsam.
Ett önskemål är att du tidigare har arbetat som personlig assistent eller inom vårdyrket.
Viktiga egenskaper hos dig är att du är tålmodig och noggrann i ditt arbete men även pålitlig och flexibel. Du är lyhörd och ger det där lilla extra. Du har förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och tar ditt arbete som personlig assistent på största allvar. Du har ett stort engagemang och fokus då ditt arbete är viktigt. Du är rökfri. Vi lägger stor vikt vid personkemi!
Erfarenhet av arbete med sondmatning är meriterande.
På kundens begäran ser vi kvinnliga sökanden.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
125 30 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9974609