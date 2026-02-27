Personlig assistent sökes till man i Falköpings Kommun - dygnspass
2026-02-27
Vi söker nu en trygg, engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en manlig brukare bosatt i Falköpings kommun.
Tjänsten innebär att du finns som stöd i vardagen och bidrar till en meningsfull, trygg och fungerande tillvaro.
Vad kan vi erbjuda dig?
Arbetet är förlagt till dygnspass (med jour/vila enligt beslut, 24 tim). Du arbetar i brukarens hem samt följer med på aktiviteter och ärenden utanför hemmet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Stöd i dagliga rutiner
• Hushållssysslor
• Matlagning
• Följa med på aktiviteter och sociala sammanhang
Vad söker vi hos dig?
• Utbildning som undersköterska, barnskötare är meriterande.
• B-körkort är ett krav, manuell växellåda.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet inom vård och omsorg är en fördel.
Vi söker dig som är lugn, lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Du är ansvarstagande, flexibel och trygg i att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som en tjänst för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Välkommen med din ansökan!
