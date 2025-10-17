Personlig assistent sökes till man i Åkersberga
2025-10-17
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i centrala Åkersberga. Vi söker dig som vill jobba som timvikarie, med möjlighet till en tjänst på 50% efter årsskiftet.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 09.00-10.00 (Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar)
Kl. 17.00-20.00 (Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar)
Kl. 09.00-17.00 (Tisdagar)
Kl. 11.30-17.30 (Lördagar och söndagar)
Observera att korta arbetspass förekommer.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2025-10-17Företaget
Kunden är en social man i 50-års åldern boendes i Åkersberga med sin fru och deras katt. Han tycker om att vistas på daglig verksamhet några gånger i veckan, och tycker om att läsa, titta på film, spela datorspel och lyssna på musik. Personen behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av förvärvad hjärnskada som medfört epilepsi. Han använder sig av rullator.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Som assistent stöttar du främst med påminnelser i vardagen då kunden har svårigheter med minnet. Du stöttar i att påminna om t.ex. mediciner och personlig hygien, och hjälper kunden att få struktur och ordning i hemmet. Hos den här kunden jobbar man ensam.
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd och lösningsfokuserad. Det är även viktigt att du är initiativtagande då kunden behöver stöd med struktur och ordning.
Personkemin mellan dig och kunden är avgörande, och kan bli det viktigaste vid det slutliga urvalet.Kvalifikationer
Tåla pälsdjur då det finns en katt i hemmet
Kunna arbeta kortare arbetspass
Sysselsättningsgrad: 1-2 timvikarier med möjlighet till 50% på sikt
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Wilma Loogna wilma.loogna@olivia.se Jobbnummer
9561937