Personlig assistent sökes till man i 60-års åldern, Hörnefors.
Om jobbet
Man i 60-års åldern söker en ny personlig assistent till sitt team.
Han bor i Hörnefors dit det går att ta sig med både tåg och buss.
Vem är du?
Vi söker en lyhörd och varm person som är inkännande, tålmodig och kan ta egna initiativ.
Det är viktigt att du har tidigare erfarenhet av vården eller av arbete som personlig assistent.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter som personlig assistent, ex. personlig omvårdnad, förflyttningar, lättare hushållsarbete och matlagning.
Arbetstider
Rullande 4-veckors schema;
Dag, kväll, natt, samt dygnspass under helgen.
Tjänstgöringsgrad
2 tjänster:
24h/v
18h/v
Rekrytering kommer ske löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag.
Om oss:
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169)
Rådhusesplanaden 5A (visa karta
)
903 28 UMEÅ Kontakt
Emma Rankvist emma@elinlotta.se 0766970502
