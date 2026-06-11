Personlig assistent sökes till man i 40-årsåldern - sommarvikarie/timvik.
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2026-06-11
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Personlig assistent sökes till man i Harg området i Nyköping
Vi söker nu en lyhörd och engagerad personlig assistent till en man i 40-årsåldern som efter en bilolycka är helt förlamad. Kunden bor i ett lugnt villaområde i Nyköping i ett område som heter Harg. I denna tjänst är körkort ett krav.
Kunden är fullt kommunikativ, uttrycker själv sina behov och är tydlig med hur han vill att hans vardag ska fungera. Som assistent arbetar du nära kunden, följer hans instruktioner och är ett stöd i alla delar av det dagliga livet. Personkemin och samarbetet mellan kund och assistenter är avgörande för att vardagen ska fungera bra.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara en viktig del av någons liv och samtidigt arbeta i ett engagerat team – då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med bland annat:
• Personlig omvårdnad
• På- och avklädning
• Förflyttningar med taklift
• Hantering av kateter (introduktion och upplärning ges)
• Träning och dagliga rutiner i hemmet
• Hushållssysslor
Dubbel assistans förekommer delar av dygnet. Arbetet kräver trygghet, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är:
• Lyhörd – du kan lyssna in, visa förståelse och ha god inlevelse
• Anpassningsbar och social – du är lättsam, social och kan anpassa dig till olika situationer
• Intresserad och en lagspelare – du har vilja att lära dig, tar ansvar och fungerar bra i grupp
• Trygg i dig själv och bekväm med att arbeta nära kunden och följa tydliga instruktioner
• Har god svenska i tal och skrift
• Har B-körkort och möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i Nyköping samt köra kundens bil i tjänst
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård/omsorg samt kunskap om lift och kateter är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstider
Vi söker dig som kan jobba tre nätter varannan vecka samt hoppa in vid behov. Vi kan komma att anställa mer än en person om vi hittar flera bra kandidater.
Vi erbjuder:
• Ett varmt och stabilt assistent team
• God introduktion och kontinuerlig handledning
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dagSå ansöker du
Obs! Vi tar bara emot ansökningar via länken som visas, inte via mejl eller telefon.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
141 75 KUNGENS KURVA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Christoffer Backman christoffer@sandaassistans.se 0709206589 Jobbnummer
9958677