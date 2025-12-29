Personlig assistent sökes till man i 40-års åldern
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2025-12-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Sundsvall
, Timrå
, Rättvik
, Falun
, Umeå
eller i hela Sverige
Personlig assistent till en man i 40-års åldern i Sundsbruk, Sundsvall.
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till man i 40-års åldern.
Vi söker en person till ett 80% vikariat med schemarad som löper över 6 månader.
Du är en person som är aktiv och som gärna gör saker. Du bör ha goda språk och kommuniceringsfärdigheter.
Det är meriterande om du har utbildning/erfarenhet inom vård och omsorg. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper som ska vara; lugn, empatisk, social, tålmodig och initiativrik.
Vår kund har en muskelsjukdom och behöver hjälp med samtliga saker i sin vardag. Vissa uppgifter är mer krävande än andra och kunden klarar olika uppgifter i varierande grad. Lyft ingår i arbetet.
Mer information om mig och tjänsten fås vid intervju.
Kundens krav och önskemål
B - körkort
Rökfri
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Sebastian Cojocaru sebastian@novasis.se Jobbnummer
9664960