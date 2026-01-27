Personlig assistent sökes till man i 30-årsåldern i Haninge
2026-01-27
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till att en annan människa kan leva sitt liv på sina villkor? Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd utifrån kundens behov och instruktioner, med fokus på självbestämmande, integritet och trygghet i vardagen.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras i vardagen.
Arbetet är kopplat till kundens dagliga verksamhet, där du som assistent är ett viktigt stöd. I rollen ingår att ge fysiskt stöd, inklusive manuella lyft, vilket kräver god fysisk förmåga. Du stöttar kunden med vardagliga moment såsom måltider, av- och påklädning,kommunikation och diverse aktiviteter.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en man i 30-årsåldern bosatt i Haninge
Har goda kunskaper i svenska, då kommunikation är en central del av arbetet
Har god fysisk förmåga och är van vid manuella lyft
Är ansvarsfull och lyhörd
Är rökfri under arbetstid
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av liknande arbete eller personlig assistans
Delar kundens intressen, såsom programmering och DJ/musik
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten omfattar cirka 66%. Arbetet är förlagt till dagtid och följer ett schema kopplat till kundens dagliga verksamhet. Detta innebär att arbete normalt inte förekommer på röda dagar, under sommarsemester eller vid julledighet.
Ojämna veckor:
Måndag kl. 08.30-16.00
Tisdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.30-15.30
Jämna veckor:
Måndag kl. 08.30-16.00
Tisdag kl. 08.00-16.00
Onsdag kl. 08.30-15.30
Torsdag kl. 08.00-16.00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Ellionor Koll | Ellionor.koll@humana.se Så ansöker du
