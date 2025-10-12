Personlig assistent sökes till man, 70 år, 80 %, Älvstranden
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
Personlig assistent sökes till man, 70 år - 80%, Älvstranden
Jag är en man på 70 år som efter en olycka för 14 år sedan sitter i rullstol och behöver hjälp med det mesta i vardagen - från toalettbesök och personlig hygien till städning, matlagning och andra vardagsbestyr.
Jag bor i en trivsam lägenhet med utsikt över både staden och älven, och har mina assistenter omkring mig dygnet runt.
Nu söker jag en ny personlig assistent till min grupp. Tjänsten är på cirka 80% och innehåller både dag- och kvällspass, samt varannan helg. Det finns även möjlighet att ibland täcka upp nattpass vid behov. Arbetstiderna är:
Morgonpass 08.00-16.00 Kvällspass 15.30-23.00 Nattpass 22.30-09.30 (vaken natt, utan jour)
På grund av min ryggmärgsskada lever jag med ständiga smärtor, men trots det försöker jag hålla humöret uppe och uppskattar människor som gör detsamma. Jag värdesätter ärlighet, ansvarstagande och en stabil arbetsmoral. Eftersom jag ofta behöver hjälp med att skriva är det viktigt att du har god svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet från vården är inget krav - viktigare är att du har förståelse för vad personlig assistans innebär och ett genuint intresse för att arbeta nära en annan människa. För mig handlar det mycket om personkemi och att hitta någon jag trivs med i vardagen.
Jag ser gärna att du är en lugn och trygg person som trivs i ett stillsamt tempo men inte drar dig för att ta ansvar när det behövs.
Tjänsten börjar som timanställning så att du får möjlighet att lära dig jobbet, och övergår sedan till en visstidsanställning. Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Eftersom jag brukar få många ansökningar när jag söker efter nya assistenter, ser jag gärna att du skriver ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, varför du söker just det här jobbet och vad som gör dig till en bra match för mig.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
GIL
Jenny Segrén 031-636489
