Personlig assistent sökes till lugn och respektfull arbetsmiljö i Huddinge
Haddouche Nordström, Hakima / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-07-11
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Söker du en arbetsplats där lugn, respekt och lyhördhet får ta plats.
Jag är en kvinna på 52 år som bor i Huddinge. Mina intressen är konst, musik, natur, resor, mode och design. På grund av en sällsynt diagnos behöver jag stöd i vardagen och söker nu en eller flera personliga assistenter som vill bli en del av ett stabilt team.
Om arbetet
Du hjälper mig med personlig omvårdnad, måltider, handräckning och andra praktiska moment i vardagen. Arbetet sker i ett lugnt tempo där noggrannhet, varsamhet och ett professionellt bemötande är viktigt.
Vem är du?
Du är en kvinna med personlig mognad som är lugn, lyhörd och pålitlig. Du har ett gott omdöme, respekterar integritet och sekretess och har lätt för att anpassa dig efter situationen. Erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men din personlighet och inställning är det viktigaste.Publiceringsdatum2026-07-11Kvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift.
Helt rökfri.
Bor gärna i eller nära Huddinge.
Kan arbeta dagtid och kvällstid.
Anställning
Jag är egen arbetsgivare med kollektivavtal via Fremia och erbjuder trygga anställningsvillkor.
Jag söker:
Deltid, cirka 50 % (20 timmar per vecka), dag- och kvällspass.
Timvikarier vid behov.
Ange i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev via e-post. Ange gärna ditt telefonnummer och när det passar att jag ringer för en kort presentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: hakimanordstrom@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haddouche Nordström, Hakima Arbetsplats
Haddouche Nordström Hakima Jobbnummer
10000257