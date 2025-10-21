Personlig assistent sökes till levnadsglad kvinna i Nyköping!
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2025-10-21
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Nyköping
, Gnesta
, Katrineholm
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en social och livsglad kvinna med MS-diagnos. Kunden tycker om att vistas i hemmet, ha fina pratstunder, lyssna på musik och ibland gå ut på promenader.
Vi söker kvinnliga assistenter som tycker om att vara ett socialt stöd i vardagen och bidra till en meningsfull tillvaro.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av vård- eller omsorgsarbete
Kan köra elrullstol
Vet hur man hanterar en golvlyft
Du är trygg, lyhörd och har ett gott humör. Arbetet kräver både empati och engagemang - men du får också mycket tillbaka.
Tjänsten avser både hel- och deltidsarbete, med arbetspass förlagda till dag- och kvällstid.
Låter det här som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Vilka är vi
Omsorg och Behandling Assistans är ett företag med hög vårdkunskap där alla i ledande befattningar är vårdutbildade och vi är aktiva i hela Sverige. Vi bedriver även vårdbemanning och företagsutbildningar.
Vi arbetar ständigt för att kunna ge våra kunder den bästa servicen, assistansen och tryggheten. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vi erbjuder våra anställda
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Försäkringar och pensionsavsättning
Spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Stina Lovic stina.bergqvist@omsorgassistans.se 073-3730052 Jobbnummer
9566837