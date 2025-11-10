Personlig assistent sökes till kvinnlig kund i Skellefteå.
2025-11-10
.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi för kunds räkning personlig assistent i Skellefteå, ordinaire schemarad (ca 75%).
Kunden är en kvinna och har en omfattande assistans och behöver hjälp med alla moment i vardagen. Assistansen utförs till största del i hemmet. Att läsa, spela dator och att då & då komma sig iväg på aktiviteter såsom fika på stan eller äta på restaurang är några av de saker hon tycker om.
Vi ser gärna att du som söker:
• Är en lugn och trygg person
• Är lyhörd för kundens behov och ansvarstagande
• Är en god kollega och kan vara flexibel i ditt arbete
• Kan arbeta varierande tider - då assistans utförs dygnets alla timmar, vardag som helg -med viss del jour på natten.
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är även toppen om du har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg eller personlig assistans, men det är inte ett krav då den personliga lämpligheten är viktigast.
Vi söker två personer som vill arbeta på rad samt vikarier.
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9596866