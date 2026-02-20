Personlig assistent sökes till kvinna utanför Växjö
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent deltid 88%. Vi söker även 3 assistenter som vill arbeta som vikarie vid behov hos vår kund i bosatt Åryd utanför Växjö.
Som vikarie vid behov arbetar du vid ordinarie assistenters frånvaro vid t.ex semester eller sjukdom. För att bli aktuell för denna tjänst behöver du kunna arbeta flexibla arbetstider vardag som helg.
Utrymme kommer finnas att kunna arbeta mer under sommaren 2026
Arbetstiderna är förlagda enligt följande vardag som helg:
08.00-22.00
22.00-08.00 (vaken natt)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Företaget
Kunden är en aktiv kvinna i 33 år med intresse för musik och film. Vår kund har komplett ryggmärgsskada och är även hörselskadad. I hemmet finns olika hjälpmedel såsom lift, andningsmaskin kunden tillbringar mestadels av sin tid hemma och umgås regelbundet med sin familj och tränar varje dag hemma.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Social samvaro
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Är du den kunden söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person med personlig mognad som har en lugn personlighet och tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig. Du har en fingertoppskänsla och kan läsa av situationer.
Personkemin mellan dig och kunden är avgörande , och kan bli det viktigaste vid det slutliga urvalet.Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Rökfri
Ej allergisk mot pälsdjur ,hund kan finnas på besök i hemmet
Körkort manuell för att kunna köra kundens bil.
Fysisk stark manuella förflyttningar och lyft förekommer.
Meriterande: Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Omfattning: 1 tjänst 88% . 3 tjänster vikarie vid behov med utrymme för mer arbetspass under sommaren
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
