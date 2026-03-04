Personlig assistent sökes till kvinna på Lidingö - 50%
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-03-04
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund på Lidingö! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vår Omtanke söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en av våra kunder som bor på Lidingö.
Kunden är en 40-årig kvinna som använder rullstol och har diagnoser som Aspergers syndrom, lindrig utvecklingsstörning samt bipolär sjukdom. Hon beskriver sig själv som "ett barn i en vuxen kropp" och uppskattar en vardag som präglas av lugn, trygghet och struktur.
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag och stöttar henne i dagliga aktiviteter både i hemmet och utanför.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat att:
Hjälpa till vid:
Förflyttningar
Stötta vid personlig hygien
Laga mat och baka
Ge praktisk hjälp i vardagen
Följa med på promenader och andra lugna aktiviteter
Kunden tycker om att promenera och att sitta ute på gården, och uppskattar en lugn och positiv miljö.
Vi söker dig som:
Är 30-55 år
Vill arbeta halvtid (möjlighet till mer tid framöver)
Är lugn, positiv och trygg i dig själv
Har erfarenhet av Aspergers syndrom
Har kunskap om eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Kan hålla en låg profil i hemmet
Talar mycket god svenskaDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är:
Fysiskt stark då förflyttningar förekommer
Initiativrik och ansvarstagande
Huslig och tycker om matlagning och bakning
Tålmodig och lyhörd
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, då relationen mellan kund och assistent är mycket viktig.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Det finns möjlighet till en deltidstjänst på cirka 50 %.
Vi söker även dig som är flexibel och kan hoppa in vid kort varsel när ordinarie personal är frånvarande.
Arbetstider
Arbetet är förlagt till dygnspass enligt följande:
• 11:00 - 11:00 (dygnspass) inklusive 9 timmars väntetid under natten.
Är du flexibel, engagerad och vill bidra med din arbetsinsats där den behövs som mest? Skicka in din ansökan redan idag!
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2762074-1874608". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Östhammarsgatan 64 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9777951