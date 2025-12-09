Personlig assistent sökes till kvinna med hund i Rönninge
2025-12-09
Har du tillgång till bil och bor nära Rönninge? Är du van vid hundar och kan jobba både dagtid och journätter? Då har du hittat rätt!
Nu söker vi timvikarier till vår kund i Rönninge. Arbetstiderna är förlagda både under dagtid och natt. På dagen arbetar man kl 9-14 och kl 15-18:58 med en timme rast emellan. Under nätterna arbetar man från kl 22-09. Under nätterna är delar av passet jourtid. Du bör därför kunna vara flexibel och ha möjlighet att jobba både dagtid och natt.
Du börjar som timvikarie men det finns chans att få fast schema. Du bör kunna börja omgående.
Kunden och arbetsbeskrivning
Kunden är en kvinna som är rörelsehindrad. Kunden bor tillsammans med sina två barn samt en stor hund. Hunden tas om hand om av familjen men det är viktigt att du inte är pälsallergier eller hundrädd. Kunden kommunicerar fritt själv, därför behöver du kunna vara lyhörd och öppen för att ta emot kundens önskemål och instruktioner.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till att tillgodose kundens vardagliga och basala behov. Detta innebär att bistå kunden med dagliga uppgifter såsom:
Stöd vid alla förflyttningsmoment och lägesändringar
Toalettbesök
Personlig vård
Personlig hygien
På och avklädning
Rehabilitering/träning
Måltider
Tvätt och städning
Uppackning av varor
Hjälpa kunden när hon ska arbeta
Aktiviteter och nöjen
Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Vi söker dig som uppfyller dessa krav
Kvinna
Inte pälsallergier eller hundrädd
Har körkort och bil alternativt bor i närheten
Talar flytande svenska
Fysiskt stark för att kunna genomföra förflyttningar
I övrigt ser kunden gärna att du är strukturerad och organiserad. Du är inkännande och sätter kundens behov i fokus. Det är meriterande om du har grundläggande tekniska kunskaper för att hjälpa till med exempelvis dator. Det är även en fördel om du har kunskap inom förflyttningsteknik.
Känner du att detta stämmer in på dig och att du vill ha ett meningsfullt, givande arbete? Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Om ansökan
Skicka CV och personligt brev till ansokan@igsassistans.se
och märk mejlet med "KS 1105".
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
