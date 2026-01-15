Personlig assistent sökes till kvinna med ALS
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-01-15
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Vill Du bli en del av mitt team?
Jag är en kvinna med ALS som söker en personlig assistent.
Jag bor i Åhus. Jag har humor, är nyfiken och tycker om att göra spontana aktiviteter
Är du flexibel, har humor och är noggrann i ditt arbete så kanske du är den jag söker.
Jobbet som personlig assistent hos mig är varierande. Jag behöver hjälp med mitt dagliga liv. Uppgifter som förekommer/kan förekomma är hjälp med hygien, sondmat och andningsträning.
Hushållsarbete såsom tvätt, städning och matlagning samt inhandling av mat ingår.
Jag behöver också hjälp med träning och bad.
Du får bredvidgång och utbildning.
Låter det intressant? Hör av dig till oss!Publiceringsdatum2026-01-15Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
BemanningsAdministratör
Carolin Qvarnström carolin.qvarnstrom@furuboda.se Jobbnummer
9686050