Personlig assistent sökes till kvinna i Ystad
2026-03-30
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Hej, jag är en kvinna i 60 års åldern som bor i Ystad med en unghund som är en golden retriever.
Jag skulle uppskatta att få hjälp med förflyttningar (jag är rullstolsburen), toalettbesök, dusch, städ, matlagning, inköp samt lättare trädgårdsarbete. Promenader med hunden förekommer också.
Mina intressen är korta promenader tillsammans med hunden och sitter gärna en kortare stund vid datorn också. Jag tycker även om att spela kort och behöver oftast vila en del under dagen. Är det fint väder trivs jag att sitta utomhus.
Om dig
Jag söker dig som har erfarenhet av assistentyrket eller inom vården. Gärna erfarenhet av funktionshindrade. Du behöver även vara hundvan då jag har en golden retriever som är mitt stora intresse. En stor del av min dag går åt min hund. Lite träning med hunden kommer ingå i arbetet.
Som assistent önskar jag att du är flexibel med både tider och sysslor. I övrigt är det bra om du har lite skinn på näsan och inte är rädd för att ta i och hjälpa till med det som behövs samtidigt är lugn och anpassar sig efter mitt tempo då jag lätt blir hjärntrött.
Jag söker dig som kan extra vid behov och även dig som vill arbeta som sommarvikarie under sommaren. Arbetstiderna är enligt följande, 08.15 - 16.45 och 17.00 - 21.15. Det förekommer att man arbetar båda passen under samma dag (med 30 min obetald rast egentid) alternativt ett av passen beroende på frånvaron i arbetsgruppen.
Det är krav på att du
inte är allergisk eller rädd för hundar
har erfarenhet inom assistans eller inom vården
Det är meriterande om du
har körkort och bil
Tänker du att det passar in på just dig tycker jag att du ska söka tjänsten - gärna redan idag.
Omfattning: Extra vid behov och sommarvikarie. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
