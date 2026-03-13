Personlig assistent sökes till kvinna i Växjö
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-03-13
Just nu söker vi två personer som vill arbeta som personlig assistent åt en kvinna i Växjö. Vi söker dig som kan arbeta som vikarie redan nu, men som också vill arbeta hela sommaren. Hos denna kund arbetar man 24 timmars pass, vilket innebär att man måste kunna arbeta dygn för att jobba här.
Kunden är en 39- årig kvinna som bor själv i en lägenhet i Växjö. Hon har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol. Kunden behöver därför hjälp med huvudsakligen personlig omvårdnad, vardagliga hushållssysslor samt följer med vid olika aktiviteter. Du arbetar utifrån kundens behov och önskemål. Det är viktigt att du som assistent ser möjligheter istället för hinder.
Vem söker vi:
På kundens begäran ska du som söker vara kvinna. Vi söker dig som är positiv, påhittig och ansvarsfull samt inlyssnande. Det är viktigt att du har god självinsikt och är van att möta människors olika behov. Det är meriterande om du har jobbat inom vård och omsorg.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Om anställningen:
Anställningsform: Vikarie vid behov med start omgående samt schema hela sommaren.
Arbetstid: Dygnspass, man arbetar ca: 09,30-08,00 nästkommande dag med vilande jour på natten.
Startdatum: Omgående. Schema i juni-augusti.
Sista ansökningsdagen: 15 april 2026.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-13Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Amila Ganic 010-130 37 67 eller via mejl på amila.ganic@frosunda.se
