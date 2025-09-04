Personlig assistent sökes till kvinna i Växjö
2025-09-04
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Växjö. Vidare så söker kunden endast kvinnliga assistenter
Arbetstiderna är varierande vardag som helg , dagtid, kväll samt sovande journätter förekommer (väntetid 8 timmar)
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, lugn,initiativtagande, flexibel samt engagerad och en bra lagspelare.Du är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov.
Krav : Vaccinerad mot Covid -19. Rökfri. Arbeta varierande arbetstider vardag som helg.Journätter förekommer med väntetid
Meriter:
Körkort
Yrkesmässig erfarenhet av arbetat som personlig assistent eller inom omsorg eller äldreboende.
Sysselsättningsgrad: 1-3 pass i veckan med start i September.
Omfattning: 1 tjänst.
Tillträde: September, Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Ersättning
