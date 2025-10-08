Personlig assistent sökes till kvinna i Västra Frölunda
2025-10-08
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Rollen som personlig assistent kräver en god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer, då arbetet innebär att ge stöd i vardagen med allt vad det innebär. Vår kund är en kvinna i 37-årsåldern som uppskattar att hitta på diverse aktiviteter ihop med sina assistenter - både i hemmet och utanför. Det kan handla om allt från att lyssna på ljudböcker till att ta en promenad utomhus. En viktig del av arbetet är att arbeta motiverande och således bidra till att vår kund får en rofylld och meningsfull vardag.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande och har lätt för att skapa goda relationer. Du har intresse av att förstå vår kunds behov och situation, och du trivs med att ta egna initiativ. Flexibilitet och engagemang är viktiga egenskaper för att kunna stötta kunden i att aktivera sig och trivas i vardagen
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 37-årsåldern bosatt i Västra Frölunda
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenheter av arbete inom vården
har tidigare erfarenhet av rörelsebegränsande funktionsnedsättningar
har tidigare erfarenhet av autism
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på cirka 35%. Arbetspassen är förlagda till onsdagar kl. 12:18-08:30, varav 6h och 25minuter är väntetid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
5/11 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Gabriel Chabaygabriel.chabay@humana.se Ersättning
