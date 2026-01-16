Personlig assistent sökes till kvinna i Vadstena
2026-01-16
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Vadstena. Vi söker dig som vill jobba som timvikarie där du hoppar in vid behov.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08.30-14.30
Kl. 16.30- 21.30
Dessa tider gäller både vardagar och helger.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2026-01-16Företaget
Kunden är en kvinna i 50-års åldern som behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av MS. Hon berättar själv hur varje enskild dag ser ut och genomför dagligen ett träningsprogram från sin sjukgymnast som du som assistent kommer att stötta med. Vår kund använder sig av hjälpmedel som rullstol, duschstol och turner.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med matlagning
Hjälpa till med förflyttningar
Handräckning vid av- och påklädning samt personlig hygien
Stöd med dagliga rutiner, t.ex. träning
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, lyhörd, engagerad och trygg. Som assistent behöver du kunna jobba effektivt och varsamt då kundens sjukdom gör att hon ofta blir trött. Kvalifikationer
Rökfri
Mycket goda svenskkunskaper i tal och skrift
Meriter:
B-körkort
Tillgång till bil
Tidigare vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: 1 st timvikarie vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6862828-1793752". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
592 30 VADSTENA
9688932