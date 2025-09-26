Personlig assistent sökes till kvinna i Sundborn!
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-09-26
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi Omsorg i Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Leksand
, Hedemora
, Rättvik
eller i hela Sverige
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker nu dig som vill arbeta som timvikarie till en av våra kunder boende utanför Falun, i Sundborn. Som timvikarie blir du en viktig del av teamet och hoppar in vid behov, till exempel vid sjukdom eller semester. För dig som visar engagemang och där samarbetet fungerar bra, finns goda möjligheter att gå vidare till en fast schemarad.
Vår kund har dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega. Arbetspassen är i regel 12 timmar långa och kan förläggas under dygnets alla timmar, där vaken natt gäller under nattetid. Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion efter sommaren.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 50-årsåldern som lever med ALS. Hon använder olika hjälpmedel för att underlätta vardagen, bland annat elrullstol, duschstol, andningsmaskin och hostmaskin. I hemmet finns även en lyftanordning som underlättar vid förflyttningar.
Som assistent åt vår kund kommer du bland annat att:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid sondmatning
Kundens aktiviteter anpassas efter hur hon mår just för dagen. Hon tycker om att vara i trädgården och pyssla med odling, men uppskattar också att åka på konserter eller göra utflykt till en loppis.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lyhörd, tålmodig och trygg i dig själv - någon som har lätt för att samarbeta, men också kan ta ansvar när det behövs. Du behöver kunna anpassa dig efter kundens dagsform och vara uppmärksam på hennes behov. Kunden önskar kvinnliga assistenter. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av vård eller omsorg, men det är något som vi ser som meriterande.
KRAV
B-körkort
Kan arbeta i ett hem med pälsdjur
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se Jobbnummer
9527798