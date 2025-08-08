Personlig assistent sökes till kvinna i Sollentuna- Heltidstjänst
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
Vi söker Dig som:
- Är alert och villig att lära dig nytt.
- Har erfarenhet av kvalificerad omvårdnad.
- Är bra på att läsa av subtil kommunikation.
- Är uppmärksam och flexibel inför mina behov.
- Har god fysik och är 25 år eller äldre.
- Är vaccinerad och öppen för att hålla dig uppdaterad kring exempelvis säsongsinfluensan.
- Har goda kunskaper i svenska språket.
Utbildning och Introduktion:
- Kvalificerad omvårdnadsutbildning inom respiratorvård.
- 5 dagars introduktion i uppdraget på Remeo i Stora Sköndal.
- Heldagsutbildning på Danderyds sjukhus i respiratorvård i hemmet.
Meriterande Erfarenheter:
- Respiratorvård eller annan erfarenhet av andningshjälpmedel.
- Alternativ kommunikation (AKK).
Arbetstider:
Arbetspass är förlagda under dygnets alla timmar, med dag-, kväll-, natt- och helgpass. Det finns möjlighet att arbeta både deltid, heltid och extra vid behov.Publiceringsdatum2025-08-08Tillträde
Du måste vara tillgänglig omgående och flexibel inför introduktionen.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
