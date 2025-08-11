Personlig assistent sökes till kvinna i Södertälje
2025-08-11
Om jobbet
Bli en del av vårt team på Amandas Omsorg!
Amandas Omsorg är ett assistansbolag som arbetar nära både kunder och assistenter, med ett stort engagemang för våra kunders välmående. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare som erbjuder helhetsansvar för assistansen, dygnet runt. Vårt kontor är beläget på Östermalmstorg i Stockholm, och nu söker vi en ny kollega till vårt team
Vi söker assistenter som vill arbeta som som personlig assistent på fast schema men även vara behjälplig vid sjukfrånvaro.
Känner du att personlig assistans är intressant och tror att arbetet passar dig så gör en ansökan!
Vi söker nu två engagerade och pålitliga personliga assistenter till en kvinna som bor hemma. Hon behöver hjälp med det mesta i vardagen, men kan gå och prata lite själv. På dagarna går hon till daglig verksamhet, där du som assistent följer med och ger stöd i aktiviteterna.
Arbetstiderna är fördelade på tre olika pass: dagpass 08:00-15:00, kvällspass 15:00-21:00 med dubbel assistans, samt nattpass 21:00-08:00 där 4 timmar är jourtid. Vi söker både heltid och deltid och rekrytering sker löpande.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att ge hjälp med personlig omvårdnad och hygien, följa med och stötta vid daglig verksamhet, laga mat och sköta enklare hushållssysslor samt ge stöd vid förflyttningar. Du kommer också att vara ett socialt och tryggt stöd i brukarens vardag.
Vi söker dig som är empatisk, lugn och har lätt för att samarbeta. Du är lyhörd för brukarens behov och önskemål och har god fysik eftersom viss förflyttningshjälp förekommer. Du behöver tala och förstå svenska obehindrat. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men vi värdesätter rätt personlighet högst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@amandasomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Södertälje". Arbetsgivare Amandas Omsorg AB
(org.nr 559056-9637), http://www.amandasomsorg.se Arbetsplats
Amandas Omsorg Jobbnummer
9453360