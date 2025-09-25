Personlig assistent sökes till kvinna i Skövde!
2025-09-25
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Skövde. Du kommer att arbeta som timvikarier, och vi ser gärna att du kan börja omgående. Arbetet är förlagt under vardagar och helger och arbetstiderna är enligt följande:
Kl. 08.00-16.00, 08.00-17.00, 16.00-21.50 och 17.00-22.00 (vardagar).
Kl. 09.00-22.00 (helger).
OM KUNDEN
Vår kund är en glad och social kvinna i 60-årsåldern som är bosatt i Skövde. Hon har MS och som assistent hjälper och stöttar du kunden i vardagen samt följer med på olika aktiviteter.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är social, framåt och lyhörd som person. Du är också noggrann, ansvarsfull och initiativtagande. Kunden ser gärna kvinnliga sökanden.
KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur då katt finns i hemmet.
MERITERANDE
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter-...
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se
9527139