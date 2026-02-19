Personlig assistent sökes till kvinna i Skillingaryd
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vaggeryd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vaggeryd
2026-02-19
Nu söker vi en personlig assistent åt kunds räkning. Vi söker en kvinna i 20-60 års åldern som vill hoppa in och arbeta extra när ordinarie personal är sjuka eller på semester. Finns möjlighet att få ca 1-2 fasta pass i månaden om man önskar.
Kunden bor i ett hus på landet med sin man. Hon sitter i rullstol och behöver hjälp med allt från personlig hygien till att göra ärenden på stan. Katt finns i hemmet så du bör inte vara allergisk. Körkort och bil krävs för att kunna ta sig till jobbet.
Arbetstiden är förlagd mellan kl 08-15 mån-sön.
Låter detta intressant ? Skicka in din intressanmälan, urval sker löpande.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!

Kvalifikationer
Körkortskrav
B (Personbil)

Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Monument Assistans AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Uppdragschef
Jennifer Larsson jennifer@monumentassistans.se 0760287075 Jobbnummer
9752157