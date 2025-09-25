Personlig Assistent Sökes Till Kvinna I Segeltorp - Ojämna Helger
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge
2025-09-25
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vill du göra skillnad i någons vardag? Personlig assistent sökes till kvinna i Segeltorp - varannan helg (ojämna helger)
Vi söker en positiv, trygg och engagerad personlig assistent till en kvinna i 63-årsåldern med MS. Arbetet är varannan helg, lördag och söndag, kl. 10:00-17:00, och ger dig möjlighet att skapa verklig skillnad i någons vardag.Publiceringsdatum2025-09-25Företaget
Vår kund bor i en villa tillsammans med sin make och är en aktiv och livsglad person som gillar att träna, promenera, plantera blommor, åka iväg på utflykter och fika. Hon uppskattar att ha roliga och stimulerande dagar tillsammans med sina assistenter och vill ha någon som kan motivera och engagera henne i vardagliga aktiviteter.
Kunden har medicinska behov som kräver erfarenhet och trygghet:
• PEG för viss näring, men äter även vanlig mat.
• Slemsugmaskin och andningsmask, främst på natten men även vid behov.
• Mobila liftar för förflyttningar i hemmet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av dessa hjälpmedel, men det är inget krav - vi värdesätter vilja och engagemang att lära.
Om rollen:
Som personlig assistent blir du ett stöd i alla delar av vardagen, med fokus på trygghet, delaktighet och glädje. Arbetsuppgifterna kan exempelvis innefatta:
• Stöd vid vardagliga aktiviteter och fritidsintressen, såsom promenader, trädgårdsarbete, träning och utflykter.
• Motivera och delta i träning eller andra aktiviteter
• Hjälp vid måltider och vid användning av PEG, slemsugmask och andningsmask.
• Delta i sociala aktiviteter och skapa en positiv och stimulerande vardag.
Vi söker dig som:
• Är positiv, lugn, tålmodig och trygg i din roll.
• Tycker om att motivera och engagera människor.
• Kan ta egna initiativ men alltid med brukarens godkännande.
• Har erfarenhet av eller är villig att lära dig hantera medicinska hjälpmedel och förflyttningstekniker.
• Gärna är i ungefär samma ålder som kunden för gemensamma samtalsämnen och erfarenheter.
Vi erbjuder:
• En meningsfull och stimulerande roll där du verkligen gör skillnad.
• Ett flexibelt arbete med nära samarbete med kunden och anhöriga.
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom personlig assistans och medicinska hjälpmedel.
• En arbetsmiljö där delaktighet, glädje och trygghet står i fokus.Så ansöker du
Vill du bli en del av vår kunds vardag och bidra till hennes aktiva och glada liv? Skicka din ansökan med CV och kort presentation av dig själv. Berätta gärna om erfarenhet av personlig assistans och medicinska hjälpmedel, och varför du vill arbeta just här. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129) Kontakt
Tiia Malki 0701454753 Jobbnummer
9527333