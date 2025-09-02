Personlig assistent sökes till kvinna i Östersund 2473
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-09-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storsjöbygdens Personliga Assistans AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Strömsund
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du lyhörd, lugn och social med en känsla för professionalitet? Då kan du vara den vi söker.
Just nu söker vi en ny assistent till en kund i Östersund, en kvinna i 30-års åldern med ett stort fysiskt vårdbehov men mentalt självständig och med en stor portion humor. Det är bra om du som söker har tidigare erfarenhet inom vårdyrket. Man bör även vara medveten om att det är en progressiv skada.
Arbetet sker under dygnets alla timmar inklusive vaken natt och dubbelbemanning.
Katt finns i hemmet. Publiceringsdatum2025-09-02Ersättning
Timlön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns enl. Fremia Kommunal avtal för personlig assistans.
Som anställd hos oss omfattas du av pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring och även föräldrapenningtillägg.Om företaget
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001. Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: malin@spaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2573". Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674)
Öneslingan 5 (visa karta
)
832 51 FRÖSÖN Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Jobbnummer
9487851