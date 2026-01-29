Personlig assistent sökes till kvinna i Norsborg!
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgshuset I Stockholm AB i Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vem söker vi?
Vi söker nu en personlig assistent till en charmig och positiv kvinna boendes i Norsborg i ett hus med hennes familj. Du kommer stötta kvinnan i hennes vardag och arbetsuppgifterna innefattar alla förekommande uppgifter som personlig assistent, så som att hjälpa henne med personlig hygien, måltider, kommunikation och fritidsaktiviteter.
Du är lugn och stabil.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du har tålamod och förmågan att vara tydlig på ett kärleksfullt sätt.
Du är strukturerad och ordningsam.
Du är fysiskt frisk.
Du ska gärna ha erfarenhet av att arbeta med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi.
Vi söker nu en assistent på deltid, det finns god chans att få ökad arbetstid. Vi ser gärna att du är flexibel och har möjlighet att arbeta både på vardagar och helger.
Det är viktigt att du är fysiskt frisk då promenader och utevistelse förekommer.
På kundens begäran ser vi kvinnliga sökanden i åldern 30-45 år.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267) Jobbnummer
9710709