Personlig assistent sökes till kvinna i Nora
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nora
2025-08-29
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent och bli en viktig del av vårt team. Vår kund bor i Nora och letar nu efter en timvikarie som kan stärka upp arbetsgruppen vid behov.
Som personlig assistent får du ett meningsfullt och varierande arbete där du stöttar vår kund i vardagen och bidrar till en trygg och fungerande tillvaro. Rollen är flexibel och innebär att du hoppar in när ordinarie personal är frånvarande. Om samarbetet fungerar väl kan det på sikt finnas möjlighet till en fast schemarad på cirka 50 %.
Arbetstiderna kan variera något efter behov och aktiviteter men är i regel förlagda enligt följande:
Måndag, tisdag och torsdag: kl. 17:00-21:00
Onsdag kl. 09:30-20:30
Fredag: kl. 17:00-20:00
Lördag och söndag kl. 09:30-13:30 eller kl. 09:30-18:00
Startdatum enligt överenskommelse, där vi gärna ser att du kan påbörja din introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 45-årsåldern. Som personlig assistent hjälper du henne med dagliga sysslor såsom hushållsarbete, personlig hygien och promenader med familjens hund. Hon uppskattar en aktiv livsstil med aktiviteter som shopping, fika och träning. Din roll blir att stödja henne i vardagen så att hon kan fortsätta leva sitt liv på sina villkor.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund önskar kvinnliga assistenter och söker dig som är lugn, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du är flexibel och har förmågan att anpassa dig efter kundens behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, eftersom en god personkemi mellan dig och kunden är avgörande för att samarbetet ska fungera väl. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en familjemiljö där både djur och barn finns.
Beroende på var du bor kan tillgång till bil behövas, då kollektivtrafiken är begränsad.
KRAV
Körkort (manuellt eller automat)
Kunna arbeta i ett hem med hund
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se Jobbnummer
9482665