Personlig assistent sökes till kvinna i Nässjö
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2026-03-13
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos en 30 årig kvinna i Nässjö.
Kvinnan är 30 år och är behov av assistans dygnet runt. Hon kommunicerar via teckenkommunikation varpå det är av stor vikt att du som assistent kan läsa in kroppsspråk och ta för dig i kommunikationen med henne. Kunskap i tecken är inte ett krav.
Hennes intresse är bland annat lyssna på musik, spela spel och mode.
I arbetet förekommer arbetsuppgifter såsom:
Personlig hygien
Hemmets skötsel
Medicinering
Träning och förflyttningar
Dagliga promenader med kund
Social dokumentation
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag. Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av människor och av att hjälpa andra.
kunna följa rutiner och behålla lugnet i stressade situationer
som söker är kvinna (krav)
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
behärskar svenska språket i både tal och skrift eftersom att arbetet innefattar kontakt med tredje part så som sjukvård, anhöriga. Dokumentation är också en del av ditt arbete därav vikten av att kunna skriva på ett sakligt och korrekt sätt.
Övrig information
Anställningsform: Timvikarie med chans till visstidsanställning på 50%. Vi ser gärna att du kan arbeta under sommaren.
Arbetstider: Dygnspass 08-08, dag pass 08-14 samt kvälls/natt pass 14-08 på rullande 4 veckors schema.
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Johanna Holtz, Verksamhetschef
010-130 30 08johanna.nilssonholtz@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6510728-1892510". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Rådhusgatan 29 (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9797064