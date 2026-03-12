Personlig assistent sökes till kvinna i Luleå - 78% tillsvidaretjänst
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2026-03-12
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker en engagerad kollega för en tillsvidareanställning på 78% till vår kund i Luleå. Tjänsten innebär arbete med dubbelassistans varje dag mellan kl 07.00-21.00, så du har alltid stöd av en kollega i ditt dagliga arbete.
Arbetspassen är förlagda till vardagar och helger (2 av 5 helger). För oss är din trygghet viktig, därför blir nattarbete aktuellt först efter en längre tids anställning när du känner dig helt trygg i din roll hos kunden.
Arbetstiderna är följande:
Kl 07.00-20.00
Kl 08.00-21.00
Kl 07.00-15.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 40-årsåldern som behöver din hjälp som assistent för att leva ett så gott liv som hon önskar. Som assistent hjälper du henne i vardagen med diverse förekommande sysslor och aktiviteter, där du försöker motivera till delaktighet efter hennes förutsättningar.
Att ta promenader och vara iväg på olika aktiviteter är exempel som vår kund tycker om att göra tillsammans med dig som assistent. Vår kund behöver din hjälp i sin vardag då hon har autism och begränsad verbal förmåga. Hon kommunicerar via kroppsspråk, enstaka ord och ljud. Samt använder sig av bl a av pecs för att uttrycka sina önskemål och behov.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, och förekommande hushållssysslor
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Stöd med kommunikation.
Kunden använder sig av veckoscheman, handdator och pecs för kommunikation.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och tålmodig person med en naturlig förmåga att skapa en meningsfull vardag för andra. Eftersom rollen innebär ett nära samarbete med en kollega, lägger vi stor vikt vid att du är en god lagspelare.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en god förståelse för utmaningarna som kan följa med autism. Du är kommunikativ och har förmågan att läsa av kroppsspråk då vår kund har en begränsad verbal förmåga.Personlig lämplighet är det allra viktigaste.
Som person är du aktiv och följer gärna med på promenader och utflykter, samtidigt som du är lyhörd för när kunden behöver lugn och ro.
KRAV
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent inom liknande yrkesområde
MERITER
Tidigare erfarenhet av Autism och/eller epilepsi
Sysselsättningsgrad: 1 st tillsvidareanställning 78%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
