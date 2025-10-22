Personlig assistent sökes till kvinna i Linköping (natt - jour)
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kvinnliga kund i Linköping! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten Som assistent i det här uppdraget kommer du att assistera kunden, hjälpa till med matlagning, hjälpa kunden med hennes personliga hygien och vara behjälplig vid förflyttning. Talar du persiska (farsi), är duktig på att laga mat är det ett plus men absolut inte något krav.
Vem är du? Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande. Endast kvinnliga sökande efter önskemål från kund.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: 1-2 pass i veckan ca kl 17-08 (med väntetid) Även ett stort plus om du kan arbeta extra vid behov.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
