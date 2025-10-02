Personlig Assistent sökes till kvinna i Kvissleby
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2025-10-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Sundsvall
, Timrå
, Kramfors
, Sollefteå
, Östersund
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent till en glad 37-årig kvinna boende i Kvissleby, söder om Sundsvall - en ort med goda bussförbindelser.
* Arbetets omfattning: Tjänsten gäller arbete på dag/kvällstid vardagar samt varannan helg. Omfattning ca 50-75%
Arbetsuppgifter inkluderar:
* Hjälp med personlig omvårdnad och hygien
* Assistans vid förflyttningar och positionering
* Stöd i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet
* Hushållssysslor och social samvaro
* Hjälp med kommunikation via alternativ kommunikation (AKK)
Erfarenhet och Kvalifikationer:
För att trivas och vara framgångsrik i rollen som personlig assistent hos oss bör du ha följande egenskaper och kvalifikationer:
* Kvinna med god fysik
* Förmåga att vara lugn, tålmodig och empatisk
* Goda kommunikationsförmågor och lyhördhet för kundens behov
* Förmåga att följa instruktioner noggrant och utföra uppgifter med omsorg och respektPubliceringsdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper
För att passa in i vårt team och ge bästa möjliga omsorg, är det viktigt att du är:
* Rökfri på arbetstid
* Ansvarfull, tålmodig och har en god arbetsmoral
* Lyhörd och flexibel och kan tillgodose kundens behov på ett respektfullt sätt
* Empatisk och med en härlig humor - egenskaper som verkligen uppsattas i detta arbete
Vi erbjuder en stimulerande, roligt och meningsfull arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad i en annan persons liv. Genom att vara en del av vårt team får du chansen att vara en viktig del av vår kunds vardag och samtidigt utveckla dina egna färdigheter inom vård och omsorg. Fokus läggs på engagemang, kvalitet och omtanke.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan. Skicka din ansökan redan idag till jobb.ass1@outlook.com
Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Jobbnummer
9538208