Personlig assistent sökes till kvinna i Karlstad, sommarvikariat
Rullarnas Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad
2026-03-10
Ledig tjänst: Personlig assistent till kvinna i centrala Karlstad, sommarvikariat
Vi söker en engagerad personlig assistent för att stödja en 67-årig kvinna bosatt i centrala Karlstad. Vi ser gärna kvinnliga sökande som kan bidra med en varm och stöttande närvaro där humor är en viktig del av vardagen.
Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällstid och helger och är ett vikariat under sommaren med ev möjlighet till mer tid efter sommaren. Det är viktigt att du inte är rökare och inte har pälsdjursallergi då katt finns i hemmet. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
* Ge personlig omvårdnad och stöd i vardagliga sysslor
* Assistera vid förflyttningar och aktiviteter
* Assistera i hushållsarbete och andra uppgifter enligt behov
Kvalifikationer och egenskaper:
Vi söker en noggrann och pålitlig person med humor och god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vården.
Vad vi förväntar oss av dig:
* Tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vården är meriterande
* Förmåga att skapa en trygg och respektfull miljö för den som du assisterar
* God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Välkommen med din ansökan!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.KvalifikationerKörkortskrav
