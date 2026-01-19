Personlig assistent sökes till kvinna i Jokkmokk
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jokkmokk Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jokkmokk
2026-01-19
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Jokkmokk. Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie vid ex ledighet och sjukdom i ordinarie personalgrupp.
Arbetstiderna är förlagda både vardagar och helger enligt följande:
Kl 07.00-19.00
Kl 19.00-07.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna som bor i eget boende centralt i Jokkmokk. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har är flerfunktionshindrad samt har epilepsi. Vår kund tycker om att tillsammans med dig som assistent ta dagliga promenader och att göra utflykter. 1-2 dagar/veckan bassängtränar hon. Större delen av arbetet bedrivs i kundens hem.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Stöd vid aktiviteter
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi vill att du som söker är en kommunikativ och aktiv person som talar svenska på en god nivå. Vidare bör du vara lyhörd, flexibel och engagerad. Personkemin med kunden är det allra viktigaste. Då vi utgår från kundens önskemål vid rekrytering av ny personal så ser vi gärna att du som söker är kvinna.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Du talar och förstår det svenska språket på en god nivå.
Rökfri
MERITER
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vården
Sysselsättningsgrad: varierande omfattning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
