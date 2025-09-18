Personlig assistent sökes till kvinna i Iggesund-Hudiksvall- ca 72%!
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för en kvinna med omfattande rörelsehinder. Hon bor tillsammans med sin familj i Hudiksvalls kommun, och behöver din hjälp för att leva ett självständigt och aktivt liv.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst på cirka 72%. Arbetstiderna är varierande och innefattar:
Dagar, kvällar och helger
Nattpass kan förekomma
Dubbelassistans vissa tider
Du behöver vara flexibel och kunna arbeta olika tider på dygnet.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du till med allt som hör vardagen till, exempelvis:
Personlig omvårdnad
Assistera på arbetsplatsen
Följa med på resor och aktiviteter
Det är ett fysiskt krävande arbete, så god fysisk hälsa är en förutsättning.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Trygg, lugn och lyhörd
Lösningsfokuserad och initiativtagande
Ansvarsfull och har lätt för att samarbeta
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Språkkrav
Du behöver kunna tala, skriva och förstå svenska mycket bra, då kommunikationen med kunden och teamet är avgörande.
Arbetstider:Dag, kväll, helg. Natt kan förekomma.
Anställningsvilkor:Deltid, ca72%
Tillträde:2025-10-01
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Annika Karlsson annika.karlsson@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9514647