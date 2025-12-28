Personlig assistent sökes till kvinna i Hjo (heltidstjänst)
2025-12-28
Arbetet sker hos kvinnlig kund med dygnet runt assistans och vi söker personer som kan arbeta heltid.
Vi söker dig som:
Är lyhörd och som tycker om att arbeta med människor som behöver stöd i sin vardag.
Tidigare erfarenhet som assistent och/eller undersköterska är meriterande men inte ett krav.
Talar och förstår svenska obehindrat.
Personkemi är av stor betydelse för uppdraget. Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara kundens förlängda arm i vardagen, där arbetsuppgifterna varierar och inkluderar allt som hör till ett aktivt och självständigt liv. Kunden behöver hjälp med såväl praktiska som sociala uppgifter i hemmet och i vardagen.
Arbetstider
Dygnspass
15:00-09:15
9:30-9:30
Övrig information
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och trivs med att hjälpa andra i sin vardag.
Vänta inte med din ansökan - skicka in den redan idag då vi rekryterar löpande.
Företagsinformation
Om Lilja Assistans
Lilja assistans är ett tryggt och engagerad assistanssanordnare som erbjuder personlig assistans med kunden i fokus. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och sjävständig vardag för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet präglas av kvalitet, närhet och respekt för individens behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilja Assistans i Sverige AB
(org.nr 559421-9155) Arbetsplats
Lilja Assistans AB Jobbnummer
9664075