Personlig Assistent sökes till kvinna i Grästorp för en tjänst på 80%
Personliga assistenter sökes till kvinna i Grästorp, heltid eller deltid
Kavon Care söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en av våra uppdragsgivare - en kvinna bosatt i Grästorp. VI kan erdjuda både tjänst på 80% samt lägre eller vikarie. Passen är enligt schema förlagda på dag, kvällstid och helg.
Om uppdraget:
Du kommer att arbeta med en kvinna som lever med grav epilepsi och har behov av assistans av övervakande karaktär i sin vardag. All tidigare erfarenhet av epilepsi är starkt meriterande. Uppdraget innebär också praktiskt stöd i hemmet och på gården - exempelvis hushållssysslor, enklare trädgårdsarbete samt skötsel av de djur som finns på plats. Du behöver ha ett respektfullt bemötande, vara lyhörd och ha en stark känsla för personlig integritet och tystnadsplikt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lugn, trygg och pålitlig. Du har erfarenhet av - eller ett genuint intresse för - arbete inom personlig assistans. Djurvana är meriterande, om inte ett krav, och du behöver trivas med att arbeta både inne och ute. Du bör också vara praktiskt lagd, initiativtagande och ha ett lyhört sinne.
Vad söker vi?
• Erfarenhet av personlig assistans eller liknande vård-/omsorgsarbete är meriterande
• Djurvana
• Stark känsla för integritet och sekretess
• Flytande svenska i tal och skrift
• Körkort är ett krav
Vi erbjuder:
• En meningsfull tjänst där du gör skillnad varje dag.
• Variationsrika arbetsdagar med både mänsklig kontakt och praktiska uppgifter.
• Stöd från en trygg arbetsgivare med kollektivavtal.
• Tydlig introduktion och handledning.
Välkommen med din ansökan via länken!
Arbetsgivare är Kavon Care AB som är ett litet familjeägt assistansbolag som strävar efter att ge alla möjligheten att leva ett fritt och självständigt liv på sina egna villkor. Vi tillämpar individuell lönesättning och självklart finns kollektivavtal.
Alla som arbetar med hos oss behöver presentera ett belastningsregisterutdrag för HVB-hem från polisen innan man kan börja jobba hos oss. Sök gärna via länken nedan så den finns tillgänglig då vi kommer ha löpande intervjuer och assistansen kan sättas igång omgående: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna på 0738281616. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753), https://kavoncare.se
Trökörna (visa karta
)
467 93 GRÄSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9884310