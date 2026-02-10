Personlig assistent sökes till kvinna i Eskilstuna
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-02-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Personlig assistent sökes till kvinna i Eskilstuna
Om kunden:
Kunden är en 35-årig kvinna boendes i Ärla, Eskilstuna. Kunden bor med sin familj vilket även inkluderar husdjur. Kunden tycker om att promenera i närområdet och se på film - men också att göra utflykter till stan för restaurangbesök och handling.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och självständig i din yrkesroll, med insikt i vad det innebär att arbeta i en annan persons hem. Du är tålmodig och inkännande och får gärna ha erfarenhet av att arbeta med personer som kommunicerar utan tal. Erfarenhet av alternativ/kompletterande kommunikation är meriterande, men inte ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är också meriterande - men du får all nödvändig introduktion på plats. Du bör inte ha pälsdjursallergi eftersom flera djur finns i hemmet. Av hänsyn till kundens integritet ser vi helst kvinnliga sökande.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Arbetet innebär stöd i kundens vardag, inklusive hjälp med personlig hygien. Inga tunga lyft eller förflyttningar förekommer.
Arbetstiden är förlagd till dag, eftermiddag/kväll och sovande natt, både vardag och helg enligt rullande schema.
Just nu söker vi assistenter som kan arbeta halvtid vilket innebär cirka 14 pass per månad, men vi söker också timvikarier. Vi ser gärna att sökande kan arbeta alla typer av pass.
Vi är mycket måna om arbetsmiljön för våra assistenter.
Kunden bor utanför tätort med begränsade kommunikationer, men bussförbindelse finns precis vid bostaden.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Fredrik Pauloff fredrik.pauloff@sarnmark.se Jobbnummer
9735244