Personlig assistent sökes till kvinna i Enskede (80%)
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Hej!
Vi söker en medarbetare för en tjänst omfattande i genomsnitt 32 timmar per vecka, motsvarande 80 % av heltid. Arbetstiden är förlagd till både dag- och kvällstid enligt ett rullande tvåveckorsschema, med tjänstgöring varannan helg (udda veckor). Tjänsten avser arbete som personlig assistent åt en kvinna i 60-årsåldern som, till följd av halvsidesförlamning, är i behov av stöd i sin dagliga livsföring.
Vi ser gärna att sökande är kvinnor i åldern 30-50 år med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller arbete inom vård och omsorg. Erfarenhet eller kunskap avseende epilepsi är meriterande. För att säkerställa ett gott och tryggt samarbete är det av vikt att du är lugn, lyhörd samt har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och förståelse. Introduktion till arbetsuppgifterna ges med stöd av erfaren kollega.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228), http://www.friassistans.se Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Kund- och personalansvarig
Mikaela Elfving mikaela@friassistans.se 0721994401 Jobbnummer
9705421