Personlig assistent sökes till kvinna i en by utanför Umeå.
2026-02-19
Vi söker en personlig assistent till kvinna i 50-års åldern. Hon tycker om djur, trädgård och att få vara kreativ i vardagen. Det är viktigt att livet får fortsätta innehålla det som hon mår bra av.
Hund och katt finns i hemmet så du får inte var allergisk.
Vi söker dig som vill arbeta både som timanställd och sommarvikarie.
Vem är du?
Som person är du lugn, stabil och trygg i dig själv. Du är lyhörd och respektfull och du får gärna dela intresset för djur.
Tidigare erfarenhet är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Arbetet innebär
• Hjälp med personlig omvårdnad och förflyttningar.
• Stöd vid dagliga rutiner som ex. hushållsgöromål.
• Vardagliga aktiviteter och att följa med i det som händer kring henne.
Arbetstider
Timvikarie + sommarvikarie. Vi ser gärna att du vill fortsätta vikariera i sommar om du blir timanställd.
Arbetstiderna är ca. 08-16 och 15-23.
Arbetstiderna är ca. 08-16 och 15-23.

Arbetsplatsen ligger ca 1,5 mil utanför Umeå så det bra om du har körkort och bil
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp.
Känns detta som något för dig - eller någon du känner?
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: emma@elinlotta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvinna utanför Umeå". Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169), http://www.elinlotta.se
Thulegatan 1 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
