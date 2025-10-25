Personlig assistent sökes till kvinna i Anneberg (Nässjö kommun)
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2025-10-25
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till Anneberg i Nässjö kommun.
Fast tjänst på 40% med möjlighet att jobba extra pga en långtidssjukskrivning.
Jag är en 55 årig kvinna som söker en personlig assistent.
Du som söker ska vara en kvinna över 18 år. Att du ska vara kvinna är pga arbetets art då det är ett integritesnära arbete.
Jag behöver service med i stort sett allt förutom att tänka och planera mitt liv.
Du som söker är:
• kvinna över 18 år
• helt rökfri
• tål katter
• inte rädd för katter
• har bil och körkort (du behöver bilen till jobbet då det inte fungerar med kollektivtrafiken)
• tål klor då jag badar i träningsbassäng regelbundet
• du behöver kunna jobba dag, kväll, helger och natt med sovande jour (via ett 3 veckors schema)
• du behöver kunna följa med på kortare resor inom sverige med övernattning
• du bor max 2-3 mil från Anneberg
• Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
*Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Att vara personlig assistent innebär att du möjliggör så jag kan leva det livet jag vill.
Jag är din arbetsledare och STIL är din arbetsgivare.
Arbetstider: är varierande över hela dygnet med jour under natten
Lön per arbetad timme.
Senast ansökan är 30 november (intervjuer kommer att ske löpande)
Tjänsten: 40% plus jourersättning
Tillträde: 1 januari (du börjar att gå bredvid i december)
Anställningsform: Provanställning i 3 månader sen en tillsvidare anställning
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Timlön inkl semester ersättning. OB och jourtillägg tillkommer Lön inklusive semesterersättning. OB och jourersättning tillkommer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9574363