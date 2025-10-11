Personlig assistent sökes till kvinna i Anneberg (Nässjö kommun)
2025-10-11
Se hit du som bor i Anneberg (i Nässjö kommun) eller du som bor nära orten!
Tjänsten är en provanställning på 40 % from 1 december.
(Det finns gott om jobb om du vill jobba mer då en långtidssjuksrivning pågår)
Jag är en 55 årig kvinna som söker en personlig assistent.
Du som söker ska vara en kvinna över 18 år. Att du ska vara kvinna är pga arbetets art då det är ett integritesnära arbete.
Jag behöver service med i stort sett allt förutom att tänka och planera mitt liv.
Du som söker är: (vänligen sök INTE om du inte uppfyller kriterier nedan)
• kvinna över 18 år
• helt rökfri
• tål katter
• inte rädd för katter
• har bil och körkort (du behöver bilen till jobbet då det inte fungerar med kollektivtrafiken)
• tål klor då jag badar i bassäng regelbundet
• du behöver kunna jobba alla dygnets timmar
• du behöver kunna följa med på resor inom sverige med övernattning
Att vara personlig assistent innebär att du möjliggör så jag kan leva det livet jag vill.
Jag är din arbetsledare och STIL är din arbetsgivare.
Arbetstider: är varierande över hela dygnet med jour under natten
Lön är 163 kr/timme (inkl.semester ersättning) OB tillägg och jourersättning tillkommer.
Senast ansökan är 26 oktober (intervjuer kommer att ske löpande)
Tjänsten: Provanställning i 2-3 månader på 40%
Tillträde: 1 december (du börjar att gå bredvid i början av november)
Anställningsform: Visstids anställning med goda chanser till fast anställning
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
